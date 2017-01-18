林郑不认同被中央“钦点” 叹政策争议致形象负面

（联合早报网讯）已宣布参选特首的香港前政务司司长林郑月娥出席电台节目时表示，由于辞职只有数天，参选准备较仓促，但有很多朋友帮忙，也有市民希望她认真考虑，因此决定参选。

香港星岛日报网报道，林郑不认为中央有“钦点”候选人，并指行政长官由中央政府任命，中央着紧特首选举可以理解，但她也希望有公平选举。她有信心得到足够选委提名票，得到多少票视乎自己努力。

对于民意排第二，她指自己在上届政府中民望是司局长之冠，并称，本届政府处理很多有争议的政策，民望下跌是正常。但她强调现时已脱离政府，希望市民重新认识她。她重申，市民观感受政策影响，过去一届政府的政策有很多争议，对官员的看法会比较负面。

她表明，不因转换位置而改变立场，自己有原则，有听意见，不可能推翻过去工作。

她认为特首要有亲和力、听意见，再次希望市民重新认识她。

对于与梁振英的分别，林郑表示，没有两个人是完全相同的。她补充，梁振英加入政府只有4年半，但自己已在政府工作30多年。

她认为，政务司司长应该全力协助行政长官施政，不过她上任政务司司长前，她习惯以自己的风格解释政策，并称自己担任政务司司长时刻意低调，令市民对其印象模糊，再加上政策有争议性，理解为何有反对声音。她强调，过去一届的政策是团队努力，是根据行政长官政纲而做，但现在有空间去履行自己的理念。

她强调自己重视立法会功能，指政策“勉强无幸福”，慨叹现届政府与过往的做法不同，行政立法沟通空间狭窄，要想办法处理。她称自己是一个提倡“与民共议”的人，必须经足够谘询才能达成共识。

对于个性冷淡的指控，她强调自己对事件上心，重视别人意见。

对于一旦当选，下届政府班子会否大换血？她表示要看是否有有志之士愿意加入，她会尝试用自己的感召力吸引他们加入。如果现届政府的官员有公信力，也会加以任用。她认为，任用让人有信心的人当官员会比较有利施政。