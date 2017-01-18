白宫官员：一中无法协商 台海危机带来风险

（联合早报网讯）美国白宫副国家安全顾问罗兹说，美中关系奠基于一中政策，以整体美中关系看，这是无法协商的，也是危险的，台海危机升高带来风险，将台湾扯入只会危及双边关系，不会有好处。

台湾中央社报道，罗兹（Ben Rhodes）将随奥巴马政府卸任，今天他在华府外籍记者中心举行最后一场记者会，说明任期内外交成就。

他回应有关特朗普政府有意调整一中政策，或将一中列为美中协商内容的提问时表示，“以整体美中关系来看，这是无法协商的。因为整个美中关系奠基于一中政策，这是基于上海公报等，过去已经协商过。”

他表示，双方也许可以重开谈判，但这（一中）是美国与全球最大国家达成的协议，也是美国同意推动的架构。

他说，在一中政策下，美国与台湾维持有效能的关系，台湾人民持续受惠于自己的政治制度与经济。

罗兹还指出，这（调整一中政策）也是危险的。将台湾扯入，只会危及双边关系，不会有任何好处。台海危机升高会带来风险，当今世界不希望再见到台海成为冲突点。希望（特朗普政府）看见与中国大陆进行建设性协商产生的价值。

罗兹强调，中方不会在这件事（一中）上有变动，美国在中国大陆身上学到一件事，当中国处理什么是“中国”时，如果有人把其他议题或历史传承等也一块纳入，中国不会就此协商，所以很难说讨论这项议题或推动其他协议，最后会成就什么。