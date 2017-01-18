（联合早报网讯）截至2016年11月底，中国军队和武警部队有偿服务项目已停止40％。

据新华社报道，2015年11月中共中央军委改革工作会议以来，中国军队和武警部队把全面停止有偿服务作为一项重大政治任务，截至2016年11月底，有偿服务项目已停止40％。下一步，将形成房地产租赁、农副业生产、招接待、医疗、科研等5个行业试点政策思路，职工分流安置保障、涉法涉诉问题处理等政策措施也将陆续出台。

报道指，停偿工作涉及面广、情况复杂，做好工作离不开地方政府的大力支持。对此，试点城市天津给予了强有力示范：成立军地领导小组，市委主要领导担任领导小组组长，军地联合下发文件，建立落实现场办公、定期沟通协调等制度，印发《关于依法稳妥审理涉及驻津部队全面停止有偿服务诉讼案件的通知》，为部队推荐专业律师团队提供法律援助，采取政策促停、迁建助停等方式确保工作实效……

不仅在试点城市，北京、上海、重庆、广东、湖北、辽宁、西藏、黑龙江等地也相继成立了军地停偿工作领导小组，各地主要领导挂帅，合力推进停偿工作。河北、内蒙古、河南、海南、四川、甘肃等地召开党委议军会议，专题研究推动停偿工作落实的措施办法。

所谓有偿服务，包括军队、武警医院向社会群众提供的有偿医疗服务。这类服务在2016年4月因“魏则西事件”而引发中国社会各界的广泛关注。中国军队和武警部队在2016年5月正式展开全面停止有偿服务试点工作，七个大单位和17个具体单位被定为部署试点任务的单位，医疗项目也被纳入试点范畴。