港施政报告: 扩大优化CEPA 年中完成加入亚投行程序

（联合早报网讯）香港行政长官梁振英18日上午在立法会宣读任内最后一份施政报告。梁振英在《施政报告》中表示，正与内地探讨扩大和优化CEPA，并期望于今年年中前完成加入亚投行的程序。

香港星岛日报网报道，梁振英在报告中表示，香港经济去年温和增长，失业率极低。未来一年，环球经济前景不明朗，全社会更须维护经济发展。政府要巩固传统产业的优势，促进产业多元化，推动“再工业化”，全力发展创新及科技，提高产值。

他指，“十三五”的《港澳专章》，确立香港在国家发展中的功能定位，及强调深化内地与香港合作，支持香港参与国家双向开放、“一带一路”建设，为香港开拓新市场。“十三五”的其他章节也为香港在创新科技、环保和绿色产业、城镇化等范畴带来新机遇。

他还称，“十三五”提出“推动内地与港澳关于建立更紧密经贸关系安排升级”。在《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》(CEPA)框架下签署的《服务贸易协议》已于去年6月实施，基本实现内地与香港服务贸易自由化。特区政府现正进一步与内地探讨在投资、经济技术合作等范畴，扩大和优化CEPA，期望今年中取得实质成果。

梁振英表示，国家“十三五”规划纲要明确要加快南沙、前海、横琴等粤港澳合作平台建设。前海是深港现代服务业合作区，推出多项优惠，如放宽准入门槛、提供企业所得税优惠等，加上毗邻香港，对香港企业具相当吸引力。他强调，前海的企业所得税优惠及其他相关的开放政策措施同样在横琴推行。特区政府会继续透过香港珠海合作机制，在横琴重点发展文化创意及旅游休闲产业。

此外，梁振英指，金融发展局在过去4年，发表了26份报告书，提出一系列对香港金融市场及金融服务业持续发展的建议。特区政府将积极研究有关税务、法规及人才发展等方面建议，并落实可行措施。政府会继续向金发局提供所需资源，并全力支持金发局的工作。又决定请贸发局和金发局和业界协作，在外地加强推广金融服务业。

他补充，上月开通的“深港通”进一步巩固香港作为国家的国际金融中心及全球离岸人民币业务枢纽的地位。政府会推动实施交易所买卖基金互联互通，扩阔交易品种。

梁振英重申，“十三五”确立了香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位。香港可以利用“一带一路”和两地基金互认安排带来的需求，进一步拓展人民币业务。

另一方面，他认为亚洲基础设施投资银行致力促进亚洲地区基础设施建设。香港可以为亚投行在项目融资、发债、投资、财务管理及外汇管理等方面提供支援。亚投行已正式邀请香港加入成为成员，政府期望于今年年中前完成相关程序。

最后，港府也要推动金融科技发展，使香港成为采用并订立尖端金融科技标准的枢纽。业界与科研和监管机构正积极研究多个关于网络安全和区块链的项目，并建立人才库。

此外，建筑及相关专业利用CEPA进入内地市场，进展良好。在广东实行的开放措施，包括容许香港专业人员注册执业和企业开业等，现已扩展至广西和福建。政府将争取把前海试行的香港工程管理模式推展至南沙和横琴。

最后，“十三五”明确支持香港建设亚太区国际法律及争议解决服务中心。特区政府将继续营造有利条件， 强化配套和统筹。