港施政报告：1.25亿支援教中国历史和传统文化

（联合早报网讯）香港行政长官梁振英在《施政报告》中表示，教育局去年10月展开修订初中中国历史科课程的谘询，建议课程古今并重，政治史与文化史兼备，使学生可以全面认识国家历史，以优化中国历史教育。为推动中国历史和传统文化，香港教育局会加强师资培训及提供一笔过拨款合共约1亿2,500万元（港元）以支援教学。



香港星岛日报网报道，香港教育局也将加强《基本法》教育，透过持续发展学与教资源、举办相关的学习活动、进行教师培训及与内地师生交流计划等形式，进一步推广《基本法》。



另外，政府会试行在职中学教师带薪境外进修计划，透过参与为期约1 至3 个月的特定课程或驻校工作体验， 让教师扩阔视野、丰富经验。计划为期3年，预计约150名教师受惠。



在语文教育方面，政府会邀请语常会考虑推行以下两个计划：(1) 为小学提供津贴， 优化校园语境及校本英语课程，尤其在幼小衔接、照顾高能力及能力稍逊的学生等方面，以加强支援小学英语学习；以及(2) 为有志接受职业专才教育或准备就业的高中学生提供职业英语课程， 提升英语能力， 取得相关认证，以助升学及就业。

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