中国各省市气象部门将停止霾预报预警 改统一发布

（联合早报网讯）中国气象局昨天下发通知，要求各省市气象部门不再对霾进行预警。法制晚报18日从中国气象局获悉，目前中国气象局正在与环保部制定统一的发布工作机制和业务流程。目前联合会商的工作机制正在征求意见，不久后将公布。

昨晚，一张“关于暂停霾预报预警业务的通知”图片在微博上流传。图片中的文字写道：“各省辖市气象局，各直管县（市）气象局，省气象台：2017年1月17日18：36分接中国气象局预报司电话通知，要求立即停止霾预报预警工作。请各单位接到本通知后，即刻停止制作和发布霾预报预警产品。对于出现能见度小于10KM的情况，可根据相对湿度，按照雾开展预报预警工作”，落款人为“科技与预报处”。

报道称，18日上午从中国气象局处核实了该文件的真实性。同时，今天上午在中国天气网上，已经没有全国霾区预警图。而昨天上午8时的霾区预报显示今天河北、山西等地仍有重度到中度霾。

据了解，这次关于暂停霾预报预警业务的通知是内部通知。之所以会下发这样的通知，是因为此前气象和环保部门在发布霾相关信息时口径经常不一致。中国气象局正在与环保部制定统一的发布工作机制和业务流程。目前,联合会商的工作机制正在征求意见，不久之后将公布。

此前，在2016年12月16日至21日北京空气重污染红色预警期间，北京市气象台发布的是霾橙色预警，给公众造成困惑。气象部门介绍，这两种预警其实有本质不同。“打个比方，空气重污染红色预警，预报的是污染过程的‘宽幅’，是一个相对固态的时间长度”，而此前的霾预警，是污染过程的‘高度’，是动态的起伏。”气象部门解释，在一次污染过程中，可能空气重污染红色预警是持续的，但霾预警可以根据大气扩散条件的阶段性不同而进行调整。

此外，两种预警发布的单位不同。霾橙色预警的发布单位是北京气象台，重污染红色预警的发布单位是北京市应急办。而且，两种预警发布流程也不同。霾橙色预警是由中央气象台内部会商决定并自行发布；重污染红色预警是由设立在北京市环保局的空气重污染应急指挥部，向北京市应急办提出发布红色预警信息的建议，之后，由北京市应急办发布重污染红色预警。

最重要的是，两种预警发布的标准不同，北京气象台发布霾预警参考的主要指标是能见度和PM2.5浓度。而应急办发布重污染预警的主要指标是AQI，需要注意的是，AQI（空气质量指数）中除PM2.5外，还包括SO2、NO2、PM10、O?、CO等其他五项参考标准，所以PM2.5浓度并不能够完全左右AQI指数。