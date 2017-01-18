梁振英：政纲承诺基本全落实 日后继续奉献香港及国家

（联合早报网讯）香港行政长官梁振英宣读任内最后一份施政报告，他在结语中提到，“今天，我竞选政纲的承诺基本上已经全部落实，我要感谢所有政治任命官员和公务员同事的努力，以及行政会议、立法会、法定机构和广大市民的支持和配合”。

香港星岛日报网报道，梁振英在报告结语中，再次提到今年是香港回归中国20周年，在这20年来，国家发展取得举世瞩目成就，国际影响力不断提升，香港在“一国两制”下，有“一国”之利、“两制”之便，本届政府利用“一国两制”的独特双重优势，以经济发展之力，行改善民生之策，同时也为国家建设贡献力量。

梁振英重申，“要清楚认识到香港是国家不可分离的部分，这既是法律，也是国际公认的政治现实，香港完全没有独立或以任何形式分离的空间。香港的高度自治，是按照《基本法》规定的自治，不是完全自治，不是随意的自治，也不是任何其他形式或程度的自治。在复杂的国际关系中，每一位香港市民都有义务维护国家主权、安全和领土完整”。

他表示，政府会继续严格按照《基本法》落实“一国两制”，继续维护人权、自由、民主、法治和廉洁等核心价值，促进社会稳定和谐。

他指出，这是他任内最后一份施政报告，回顾了本届政府的施政成果，也报告了他为香港中长期发展所做的准备，“5年前，我提出 ‘迎难而上’，这4个字，不仅代表我的初心，也是香港人建设我们这个家的体会，‘难’说明我们对问题的认识，‘上’代表了我们的决心和行动。5年前，我提出了全面而具体的竞选政纲；

5年来，每年我都发表施政汇报，向社会报告政纲的落实进度。今天，我竞选政纲的承诺基本上已经全部落实，我要感谢所有政治任命官员和公务员同事的努力，以及行政会议、立法会、法定机构和广大市民的支持和配合”。

梁振英提到，今年施政报告的封面和封底是维港的照片，维港日景壮丽、夜景璀璨，标志着一代又一代香港人务实、进取的奋斗成果，“香港是福地，我们要惜福，要珍惜来之不易的成果，珍惜香港的优势，珍惜阶层和谐，更要珍惜机遇、珍惜时间。我们要齐心一意，开创更美好的未来”。

他表示，“我们这一代香港人，承前启后，任重而道远。未来半年，我和特区政府会继续尽职尽责，继续全心全意为香港的整体和长远利益全力打拼。日后，我会继续本着对香港这个家的热爱和担当，和700万香港人一齐，继续奉献香港，奉献国家”。