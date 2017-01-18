台湾海军岸置雄二导弹 对航舰具致命杀伤力

（联合早报网讯）中国大陆航空母舰辽宁号绕台后，台湾军方展出对航舰具有致命性杀伤力的雄二导弹。目前海军海锋机动中队有4辆导弹车，布署有4联装雄二导弹，标准射程可达80海里。

台湾联合新闻网报道，台湾国防部举行国军春节加强战备媒体参访活动，今天早上由海军规划在去年12月派任首位二级舰女性舰长的中平军舰担任操演舰，过程中，配合海军陆战队AAV7两栖突击车完成泛水抢滩及战术挺进，展现出操演默契与熟练度。

海军还展示机动雷达及导弹车战术放列，接替雷达及完成待射姿态与战管演练，展现机动车组高机动转移、放列及攻击作战能力；接着由S-70C反潜直升机战技展示。

海军今天并展出机动导弹车，海锋机动中队少校中队长陈冠齐说，车上有四联装弹架，配备雄二导弹，标准射程是80海里，机动中队配备有4辆导弹发射车。

陈冠齐说，海锋中队配备导弹发射车的主要目的是作战时可以快速进入作战有利位置，联合海上支队和岸置火力，打击海上目标；海锋中队是台湾海军唯一岸置机动化部队，也是最先进的岸置机动化部队。

海锋机动中队除了导弹发射车之外，还编组有射控指管车、指挥车和通信中继车，并且可搭配海上监侦指挥部的机动雷达车，随时监控台湾本岛周边海域。

报道指，除了岸置导弹部队之外，海军的S-70C反潜直升机也能在接获命令30分钟内紧急起飞，针对台海周边海域进行水面集水下目标的侦搜识别，协同空军P-3C巡逻机执行反潜、反水面、护航和联合截击等任务，以维护台湾周围海上航行的安全。