台湾海基会董事长田弘茂邀陈德铭金门见面

（联合早报网讯）两岸僵局未解，台湾海基会董事长田弘茂今天藉年终媒体餐叙时，公开邀请大陆海协会长陈德铭来访金门。田弘茂说，若时机合适，他很期待和陈德铭见面，或许可以考虑会面地点从金门开始，希望大陆方面慎重考虑这项提议。

台湾联合报报道，田弘茂说，除公开邀请，也会考虑发函给海协会。至于金厦供水启动是不是好时机，他认为只要双方有意重启对话，任何时机都是好时机。

田弘茂致词时说，对于两岸僵局能否解套的问题，台方一直采取“不预设政治前提”、“相互尊重”及“开放创新”的立场，持续释放善意，希望营造友善的对话环境，开启双方的沟通与合作。

田弘茂说，他认为整体情势未必如同部分人士所认定的那么严重。他一直相信事在人为，双方只要有诚意，就应该坐下来探讨出一个创新而与时俱进的表述方式，走出第一步，重新修补并恢复这座连接两岸的桥梁，使机制化的交流回到常规化的途径。

他提到，日前与陆委会邱副主委前往金门了解小三通业务，金门是两岸接触的最前线，见证了两岸交流三十年来风风雨雨之下所展现的成果，金门与对岸的多样化连结具有特殊的历史意义。

他说，就他了解，陈德铭曾三度来访台湾，但还没有去过金门，若时机合适，他很期待和陈见面，或许可以考虑会面地点从金门开始，希望大陆方面慎重考虑这项提议。

对于未来的两岸关系，田弘茂说，我方仍然秉持求同存异的一贯立场，持续释出善意。诚如智者所云，人心是相互的，你让别人一步，别人才会敬你一尺。人心如路，越计较，越狭窄；越宽容，越宽阔。宽容，貌似是让别人，实际是给自己的心开拓道路。