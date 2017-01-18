社科院：中国工资水平11年涨近3倍

（联合早报网讯）中国社科院、腾讯理财通17日联合发布的《国人工资报告》报告显示，2004到2015年间中国国内工资水平上涨约3倍，而2005年至2016年，居民工资理财规模增长近10倍。分析称，在日常开销渐增的背景下，国民的理财意识已由被动储蓄转为主动理财。

据新京报报道，该报告指出，中国工资水平在2004-2015年间上涨了2.95倍，虽然整体呈增长态势，但行业、区域等维度上的差距更加明显。

具体来看，不同行业的工资水平呈现高者愈高、低者愈低的“马太效应”。以高薪著称的金融业连年占据行业工资排行首位，IT等高新技术产业紧随其后，而农林牧副渔、零售和批发业、水利等行业工资水平持续低于全国水平。

在地域上，北京和上海在2015年的工资水平分别达到11.1万元和10.9万元，大幅领先其他地区，河南、黑龙江等中部及东北地区工资水平增长幅度缓慢。

值得注意的是，2000年以后，城镇居民家庭工资性收入占家庭总收入的比重呈持续下降趋势，而投资、经营等具有主动理财性的收入占比不断加大。“工资理财规模”能反映这一变化，其主要指居民工资中主动理财的支出额占可支配收入的比重。数据显示，2005年至2016年，中国居民工资理财规模增长近10倍，而同期工资增长不足3倍。

报告称，“人们通过银行储蓄带来的本金增值已经无法满足日渐增长的开销，因此开始寻求更高收益的理财行为。”报告预测，到2020年，中国居民互联网理财规模将达到16.74万亿元。

中国社会科学院国家金融与发展实验室副主任殷剑峰指出，居民工资理财规模的大幅增长，反映了随着国家经济发展水平的提高、金融业的蓬勃发展，国民的理财意识已发生了根本性的转变，由被动储蓄转为主动理财。