国务院：支持外资企业在中国上市

（联合早报网讯）中国国务院1月17日公布了《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知》，其中提出支持外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。其中提出，将支持外资企业在中国国内上市融资。

据界面新闻报道，《通知》对当前和今后一段时期中国利用外资工作的政策导向，提出了20项具体措施。其中包括支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。

国家层面酝酿开放外资企业在中国资本市场上市，已有多年。早在2009年，相关部门就曾公布“国际板”计划，当时外资企业回应热烈，有300多家跨国企业与中国证监会进行了接洽，表达了在国际板上市的兴趣；一些跨国企业甚至已聘请银行安排潜在的上市事宜。2012年底曾传出国际板最快可能2013年启动的风声。但之后，国际板难产至今。

银行业人士和法律专家表示，要实现外企在华上市，监管层还需要解决一些问题，例如跨国公司如何公布财报。

市场人士认为，开放外企在中国上市，有利于加快中国金融市场对外开放及人民币国际化的进程，同时提高中国股市上市公司质量，推动股市繁荣，加快建立多元化资本市场。

但经济学者易宪容去年6月曾撰文提醒，当前中国资本市场的最大问题在于如何恢复投资者对市场的信心，要防止外企上市可能成为另一波炒作题材。