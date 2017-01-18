国民党党工冲入行政院 罗智强：蔡英文还有权利吭声吗？

（联合早报网讯）为抗议行政院党产会清算党产，中国国民党党工自救会九名成员，今天（18日）骑乘youbike冲进行政院，遭行政院内警方留置。

据台湾《联合报》报道，对此，台湾总统府前副秘书长罗智强在面簿贴文批评台湾总统蔡英文，说“今天蔡英文赞声肯定民众占领政府；明天民众占领蔡英文执政下的政府，蔡英文有何立场排除占领？今天民进党把总统的尊严伤到一文不值，明天当也有民众有样学样对蔡英文丢鞋掷书，蔡英文还有权利吭声吗？”

罗智强称，他想到他在2015年7月撰文对蔡英文提出的沉痛“提醒”；今天一语成谶。

当占领政府的“潘朵拉盒”被打开时，这意味着每个人都拥有了占领行政院正当性。民进党的行政院被闯，甚至有朝一日被占领、瘫痪，就只是“时间问题”，这一点，他很早就警告过民进党。

罗智强也指出，虽万分不愿见政府被瘫痪的事情发生，但更加唾弃当初为了夺权而打开潘朵拉盒的政客。不管每个人对国民党工自救会进入行政院怎么看，他要说的是，选择性的正义，是最可恶的不正义。

此外，罗智强认为，如果“太阳花”冲进行政院是无罪的，民进党主政的行政院可以撤告，那么请民进党立刻释放进入行政院的国民党自救会成员，也不得对他们兴讼。

罗智强称，他虽在2015年7月发表了文章，但当时被权力猪油矇了心的蔡英文听不进去。但可怜的是台湾，走进了不复的沉沦，这才是民进党带给台湾最不可原谅的伤害！（联合早报网编辑：王纬温）