中国工信部：中国全部电话用户已实名登记

（联合早报网讯）中国工业和信息化部今天（18日）的信息显示，2016年共组织1.2亿电话用户进行实名补登记，实现了中国全部电话用户的实名登记。

据中新社报道，工信部今天披露，打击治理电信网络新型违法犯罪效果，经过几个月的治理，诈骗电话通报举报数量大幅下降。

2016年，“徐玉玉案”等电信网络诈骗案件引发公众关注，中国官方开展治理专项行动，从多个方面采取源头治理措施。

中国去年8月相继曝出数起电信诈骗案件，8月21日，山东女孩徐玉玉被电话骗光学费，心脏骤停死亡；山东临沂大二男生宋振宁遭电信诈骗后，也于23日猝死；清华大学教授被冒充公检法电信诈骗1760万元，29日报案……一系列案件引发中国舆论对电话诈骗现象的大讨论。

工信部也称，工信部严格全面落实电话用户实名登记要求，2016年共组织1.2亿电话用户进行实名补登记，实现了全部电话用户的实名登记。截至2016年11月底，中国共有13.2亿移动电话用户和2.1亿固定电话用户。

此外，工信部披露，在重点业务治理和改号软件治理方面，截至2016年底，累计关停违规语音专线3.1万条，关停违规“400号码”76.4万个；组织互联网企业开展改号软件整治，屏蔽网上改号软件搜索结果2亿余条。

另据公安部统计，涉案号码数量逐月下降，2016年11月份环比下降56%，其中，“400”涉案号码从年初月均700余个下降至11月份的38个。从12321举报受理中心数据看，2016年10月份用户举报诈骗电话号码数量首次出现环比下降，降幅达39%。（联合早报网编辑：王纬温）