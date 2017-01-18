中国春节租男女友 每日租金涨到千元人民币

（联合早报网讯）每逢过年被催婚，春节将届中国涌现日租男女朋友市场商机，今年婚介所公开价码，春节出租女友两天一夜要价3000元（人民币，下同，622.80新元），特别的是，今年也出现了租男友现象，日租金超千元。

据中国新闻网报道，婚介人员表示，租女朋友回家过年今年相当火爆，价格也是明码标价“二天一夜人民币2000元至3000元不等”；不过，这个价钱只可以让父母见一见，不提供其它服务，哪怕是陪家人喝一杯啤酒也是不可以的。

今年特别的是，在某个千人租友qq群中，不少男士贴出了个人的春节出租信息，标名身高、体重、学历等基本信息及出租地点。此外，要求的服务内容还特别注名可应付父母和亲戚逼婚等。

据调查，出租男要价均不低，日租金都在1000元以上。报道指出，在平时，租男友的日租金在600元至1000元。不过，临近过年，租男友的价格趁机水涨船高，日租金涨到1000元至1500元，但声称绝不过夜。同时，除了租金外，女方还需要支付车票和其它相关费用，诸如外出吃饭、游玩等费用。

另一方面，报道也说，许多“出租男”都强调“绿色出租”，也就是绝不同房睡。有些出租男因为单身，春节回家怕被逼婚，不如就出租自己，赚点外快，还可以旅游。

有律师指出，中国法律对租男友或租女友并没有明确禁止，双方只要遵守法律和按约定履行自己行为，这种合约无可厚非。但这种行为存在一定风险，例如履约过程很难界定侵权界限，甚至导致诱发性侵行为的发生。（联合早报网编辑：王纬温）