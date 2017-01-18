中国春运流行“刷脸”进车站 整容就麻烦了

（联合早报网讯）中国今年春运部分火车站运用人脸识别技术，可让乘客“刷脸”进站。但重度整容或近期改变发型而与身分证上照片不符的乘客，恐会无法过关。

据中新网今天报道，“刷脸”进站一般三至六秒就能成功通行，纾解人力不足也方便旅客。北京、上海、广州、郑州、太原、武汉、南昌、西安、长沙等地部分火车站已采用“刷脸”进站。

这些车站的自动验票机都安装摄影机，乘客接近时，机器会读取脸部特征，与身分证芯片里的照片资料比对。只要票证信息相符、人脸与证件照片比对通过，闸门就会开启让乘客进入候车大厅。

不过，据陕西《华商报》14日报道，有旅客最近剃光头，和身分证照片不吻合，无法“刷脸”通过，最后以人工验证方式进站。

中国科技界人士指出，人脸识别会受环境、设备和人为等因素影响，例如光线过强或过暗、遮挡、摄影机识别率过低等。

蚂蚁金服生物识别专家荀扬则说，整容、化妆和年龄老化是人脸识别的传统难题，但随着深度学习神经网络和大数据技术应用，机器学习大量人脸图片，已较能解决年龄老化、化妆和轻度整容等问题。

至于重度整容和双胞胎识别，荀扬指出，单纯依赖人脸识别技术解决仍有困难。现有解决方案是采多因子认证技术，结合眼纹、声纹等其它生物特征来区分。（联合早报网编辑：王纬温）