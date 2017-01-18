国民党党工闯行政院喷漆 行政院不提告

（联合早报网讯）针对今天（18日）下午行台湾政院遭九名国民党党工闯入院区破坏一事，行政院晚间表示谴责。

据台湾《经济日报》报道，行政院说，正逢寒冬岁末之际，该院严正呼吁国民党应善尽照顾员工之责，切勿牺牲党工权益，进行政治操弄。

由于行政院建筑属于国定古迹，闯入院区对古迹进行喷漆等破坏行为，已涉及毁损古迹及侮辱公署，皆属公诉罪，因此警方在讯问完毕后将移送地检署。至于属于告诉乃论的侵入建筑物及毁损罪，行政院决定不予追究。

行政院指出，事发后，行政院秘书长陈美伶立即针对相关事件及处置情形进行了解，并责成相关单位未来强化安全维护机制。相关单位皆依照标准作业程序通报并进行紧急处理，首长也在第一时间知悉相关情况。

行政院进一步指出，由于闯入人士之一为国民党青年军现为洪秀柱主席任命的党务主管，竟假借劳工权益为诉求，混淆视听。

此外，行政院强调，处理不当党产是转型正义的重要工作，也是全国民众的期盼。对于国民党党工的权益，行政院不当党产处理委员会也有特别关注并妥善处理。

行政院也促请国民党不要将党务与劳工权益夹杂不清、混为一谈，并呼吁国民党应负起责任，善尽照顾为国民党服务党员的劳工权益。（联合早报网编辑：王纬温）