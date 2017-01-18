中国成俄罗斯食品最大进口国

（联合早报网讯）中国去年从俄罗斯购买了逾10亿元（美元，下同，14.23亿新元）的食品，取代土耳其成为俄罗斯食品的最大进口国。如今，俄罗斯正寻求进一步扩大对中国这个全球人口最多国家的食品销售。

据美国《华尔街日报》今天报道，该目标是俄罗斯经济和政治重心转向亚洲的核心部分；当前，俄罗斯经济继续受到西方制裁和低油价的打击，美俄关系也降至数十年来最低点。

随着中国经济放缓，俄罗斯与中国的贸易在最近几年大幅回落，但中国仍是俄罗斯最大的贸易伙伴。2016年俄罗斯与中国的贸易规模预计将略高于2015年水平，这在一定程度上受到农业出口及卢布下跌的推动。

中国海关数据显示，2016年1－10月俄罗斯与中国的整体贸易规模为560亿元，较2014年的近1000亿元急剧下滑。但两国都表示，有望到2020年实现2000亿元的双边贸易目标。

为了实现该目标，中国对于购买俄罗斯食品似乎没有限制，这有望推动俄罗斯加入到巴西、澳大利亚、泰国、印度尼西亚、马来西亚、加拿大和阿根廷的行列，成为向中国及其13亿人口提供食物的主要供应国。美国是中国最大的食品供应国，每年向中国出口价值260亿元的食品。（联合早报网编辑：王纬温）