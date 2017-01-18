驻冲绳美军改派台湾？美国驻联合国前大使博尔顿：提及“一中”的上海公报过时了！

（联合早报网讯）对中国大陆采取鹰派立场的前美国驻联合国大使博尔顿，日前在美国《华尔街日报》上投书，声称大陆不满美国准总统特朗普与台湾总统蔡英文通电话，在本月稍早派出航母辽宁舰通过台湾海峡；对于大陆大秀军事力量的举动，美国必须采取符合2017年的策略，不仅要重新审视“一个中国”原则、扩大台美外交互动，甚至在台湾驻军，不仅可化解驻日美军争议，也可取代走下坡的美菲军事关系。

据台湾风传媒今晚报道，现年68岁的博尔顿（John Bolton）在2005至2006年间，出任前总统小布什（George W. Bush）时期的驻联合国大使，在此之前曾任负责国际组织事务的国务院助卿、专职军武控制兼国际安全事务的国务院次卿。特朗普当选后，身为高阶顾问的他曾是国务卿人选之一，而石油公司埃克森美孚（ExxonMobil）前董事长兼执行长蒂勒森（Rex Tillerson）被选为国务卿后，据称博尔顿可能出任副国务卿。

上海公报实行45年 该重新审视“一中”

博尔顿的投书内容指出，大陆要让外界知道无法接受“特蔡电”，并出动航母行驶台湾海峡，这是大陆一贯作风，如同坚持南中国海是大陆领土并在公海区域兴建人工岛礁、在东海划设防空识别区，以及没查扣行经香港的新加坡“星光部队”装甲车，因为星光部队长年在台湾接受军事训练。而博尔顿认为，在上海公报实行45年后，是该立刻重新审视“一个中国”原则的时候。

1972年，共和党籍前总统尼克逊（Richard Nixon）访问大陆，并在上海与时任大陆国务院总理周恩来签署正式名称为《中华人民共和国和美利坚合众国联合公报》的上海公报，其中主要内容为中美关系正常化（建交）符合双方利益，大陆反对任何制造“一中一台”、“两个大陆”、“台湾独立”等活动，对于大陆坚持“一个中国”及“台湾是中国的一部分”，美国仅称“认识到”（acknowledge）此事。

今非昔比！应制定符合2017年的策略

对于特朗普说一个中国政策可以协商，博尔顿认为，协商并非“华府给，北京拿”（Washington gives and Beijing takes），而是要采取反映2017年的首要策略，不再是以1972年的背景为主；因此除了贸易和货币政策，特别要包含对台政策。他还说，大陆向来爱用“一个中国”来谈判，假装好声好气地要求外国政府支持，之后再重新定义来自我满足，但长期以来，美国并未屈服“一个中国”。

博尔顿还说，当年的上海公报中，美国“认识到海峡两岸的中国人都认为只有一个中国”，强调以和平方式及多项协议进行统一；但两岸分裂67年，仍无达成多项协议，在可预见的未来中也不会出现，因为香港现阶段的情况，已经戳破大陆“一国两制”的说法。他也称大陆及其党羽认为台湾会垮台，但经历1979年台美断交后，台湾依旧存在，并成为民主国家，2000和2008年也和平政党轮替。

台湾关系法优先 扩大台美军事合作

博尔顿认为，美国可扩大对台军售，甚至重新派美军驻台，以此强化美国在东亚的军事利益，并称依据美国国会在1979年通过的《台湾关系法》（TRA），美国可以扩大与台湾的互动，不需要另外洽谈新的防御协定，也不需要组成完全的军事联盟。而台美之间的互动与美国及新加坡之间的互动类似，但台美部分可以做得更多。

博尔顿直言，部分行为可能违反上海公报，但现在的情况与1972年不同，因此TRA的效力会比上海公报优先，而且亚洲区域国家感受到大陆的军事崛起和好战性格；更重要的是台湾与大陆的关系已发生根本性变化，上海公报显然已过时。另外，台湾地理位置比日本冲绳和美国关岛更接近中国大陆及南中国海，加上美军在该区域的大量部署需求增加，派驻美军在台湾会有更大的灵活性。

解决驻日美军争议 取代美菲军事同盟 驻军台湾一石三鸟？

另一方面，驻日美军议题成为美日关系间的难题之一，博尔顿暗示，把部分派驻日本冲绳的美军转至台湾，可以同时达到美军固守东亚势力的目标，也可藉次化解美日间的驻军争议；而菲律宾总统杜特尔特扬言中断美菲联合军演，又曾公开表示要驻菲美军撤离，使得美菲之间的军事合作在可预期的未来内，没有太大的发挥空间；台湾则似乎可以取代这个位置。

文章最后称，保障航海自由、威吓军事冒险主义，以及防止单方面并吞领土是美国在东亚和东南亚地区的核心利益，而今日情况已与1972年截然不同，与台湾建立密切军事关系是达成目标的重要一步，倘若大陆不同意，当然可以与美国进行谈判。（联合早报网编辑：王纬温）