刘德华工作搏命全身是伤 拍《投名状》堕马险送命

（联合早报网讯）香港艺人刘德华今爆出在泰国拍广告时不慎堕马受伤，导致盘骨撕裂，目前已紧急乘坐医疗专机回港接受治疗；有关他受伤情况，其所属公司也已证实刘德华的确受伤，目前有妥善照顾一切平安。其实，刘德华由入行至今对工作用心的态度就人人皆知，此次为工作受伤其实已经不是第一次。

据网媒“香港01”报道，2003年，华仔与张栢芝拍摄《老鼠爱上猫》，在拍摄一场戏分时，华仔就不小心被飞出来的矛头刺伤手部，导致受伤。而为免影响进度，最后他只包扎伤口了事继续拍摄，其专业的工作态度受到欣赏。同年，在拍摄另一部电影《大只佬》，原本打算拍摄一场骑电单车假装撞到牆壁上的戏分，没想到正式拍摄时，电单车突然失灵，而搞到刘德华来不及刹车而被抛出车外；当时他是不用穿戏服，最后搞到手脚受伤，伤口更出现溃烂。

相隔两年后（2005年），刘德华在河北易县拍摄电影《墨攻》，拍摄一场从五层楼高的城楼飞下来的戏时，就不慎受伤。据知，当时刘德华脚部已经受伤，为了进度，他选择继续拍摄，但最后还是忍不住就医。经医生诊断脚骨有裂开现象，左脚韧带拉伤，要休养一段日子致完全康复才能复工。

不仅如此，2007年拍摄电影《投名状》时，刘德华在鬼门关前行了一转。在拍摄一场大场面戏分时，因为需要爆破的特效，而为了避免马匹受到惊吓，剧组就安排将马匹的眼睛蒙上黑布。没想到正式拍摄时，马匹竟然受吓狂奔而乱冲直撞，搞到刘德华十分惊慌，最后选择从马背上跳下来保命；所幸因当时穿着盔甲，其伤势还不算太严重。（联合早报网编辑：王纬温）