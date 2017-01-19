王健林:万达坚定"去地产化" 将在中国建连锁医院

（联合早报网讯）大连万达集团的创始人兼董事长王健林18日在第47届达沃斯论坛的特别对话环节中表示，万达将“去地产化”，“不动产虽然很赚钱，但是不动产的现金流不持续、不稳定，我们需要转型。”往旅游、体育、娱乐等方面发展。

据《21世纪经济报道》报道，对于“去地产化”的原因，王健林表示：“很简单，地产的现金流不持续、不稳定，不是一个万岁行业。”他补充道：“第二点，地产的估值比较低，我们是从长远角度来考虑。”

数据显示，2016年，万达集团营业收入2549.8亿元，其中电影产业收入391.9亿元，同比增长31.4%，体育产业收入64亿元，同比增长9%。

王健林表示，手机不会取代电影院，中国的电影院还在快速增长当中，2015年增长了约12000块屏幕，2016年增长了约9000块屏幕，现在中国的屏幕数已经是全球最多的了，电影市场也在快速的增长当中，过去5年平均增长超过30%。

他说，现在中国的电影院全部建在大型的购物中心里面，而且也不是简单地放电影，还有很多体验的内容在里面，而且中国的购物中心更多地增加娱乐化、体验等方面比重，购物的占比越来越低。

此外，2016年1月12日，万达宣布以不超过35亿美元现金收购美国传奇影业公司，成为迄今中国企业在海外的最大一笔文化并购。

王健林说，“到现在为止，外国资本买好莱坞的公司成功的好像还没有，包括也有印度的公司买好莱坞公司的，日本的等等，但是我们跟他们有所不同。首先，我们有一个巨大的市场，中国是目前全球第二大市场，而且还在高速增长当中。所以我们买了美国的公司，并不是说像他们一样，电影发行全球，我们主要目标是搞合拍电影，在中国放，在外国放，所以我们首先有一点优势，就是我们在国内有很大市场，能收回一部分成本。”

王健林表示，万达还有一个优势，那就是先从渠道入手。现在在北美、欧洲以及中国，万达院线的市场占有率排名第一，将来这个片子放映的时候可能也有点帮忙，在发行上也有点优势。他估计，万达买好莱坞电影公司成功的几率要大一些。

据王健林在2016年年度工作报告中指出，截至2016年，万达影城全球累计1352家，屏幕14347块，约占全球12%的票房市场份额。2016年万达电影会员全球新增近4300万，其中中国国内新增3800万会员。

除了上述产业，王健林特别提到了万达旗下的“飞凡”网络。“我们现在正在做的很难用网络公司来形容它，美国人叫物联网，中国人不这么叫，有的叫O2O，其实就是连通线上线下的公司商业。”王健林说，“飞凡”网络2016年一年就发展了8千多万会员、十几万的商家，这个速度是惊人的，发展速度超过预期。他说：“这个公司去年的活动证明，它对实体商家的业绩有增长、有推动，这个是跟其他所有网络公司有区别的，其他网络公司基本上若是发展好，会使实体商家受到挤压，而他们这个是有助于实业。”

王健林预计，“飞凡”网络明年就可以实现整体盈利，此外，该公司也正在跟Google、微软等接触。

而另一个万达计划要做的就是在中国建连锁医院。“中国的医疗过去是官方独家，一年前对民营企业开放，允许民营企业搞综合性的医院，并且允许外国医师到中国来执业。几个月前刚刚又有一个规定，就是医院的医生也可以自己经过批准私人出诊，到外边去看病增加收入，所以这些都是很大的变化，为民营医院发展提供了条件。”