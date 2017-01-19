游锡堃：台湾不必介入美处理一中政策

（联合早报网讯）台湾前行政院长游锡堃今天指出，一中政策是美国的政策，不是台湾的政策，他期待美方落实台湾关系法与对台六项保证。美国如何处理一中政策，台湾不必介入。

据联合新闻网报道，由游锡堃率领的美国总统就职典礼祝贺团，在驻美代表处举行记者会。游锡堃回应媒体有关美国一中政策可能调整、台湾将如何因应的提问表示，台湾要去影响美国的政策很困难，蔡英文和美国总统当选人特朗普通电话后隔天，中国高官说台湾不要搞小动作，但台湾哪有搞小动作？

他说，“一中政策是美国的政策，不是台湾的政策。我们期待美国落实台湾关系法与（对台）六项保证。没想说逼迫美国要对台湾怎样。两岸之间要冷静，务实坦率。”

游锡堃对美国近期就一中政策的辩论态度相当低调。他说，有关（美国）怎么处理一中政策，那是美国的一中政策，台湾不必介入。台美关系对台湾方面来说，至少不要让两岸军力失衡的太厉害，要让台湾有充足的自卫能力。

游锡堃强调，特朗普（Donald Trump）当选与未来政策走向，全世界都还在观察，台湾当然从去年12月2日蔡英文与美国总统当选人特朗普通电话后，对国际能见度帮助很大，但不会见猎心喜。驻美代表高硕泰也对团员指出，台美关系是有史以来最好的，但仍要保持低调。