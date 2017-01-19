游锡堃：蔡英文交代“台美关系敏感，要保持低调”

（联合早报网讯）台湾行政院前院长游锡堃在华府表示，台美关系是有史以来最好，但还是要保持低调，蔡英文也有特别交代“台美关系非常敏感，所以要保持低调。”

据联合新闻网报道，游锡堃率团赴美祝贺美国候任总统特朗普当选，18日会面共和党议员共和党众议员布鲁克斯（Mo Brooks）、众议院外交委员会主席罗伊斯（Ed Royce），游锡堃并与罗伊斯自拍；至于是否于访美期间与特朗普阵营人士会面，游锡堃表示，依照台美之间过去惯例跟默契，即使有见面，也不适合对外公布。

中国大陆外交部发言人华春莹18日表示，敦促美国有关方面不允许台湾当局派所谓代表团赴美参加美国总统就职仪式，但此举并未影响台代表团赴美参加就职典礼；游锡堃与台中市长林佳龙、嘉义县长张花冠、朝野立委林昶佐、陈怡洁等人17日晚间抵达华府，18日访问议员、召开记者会，并于晚间出席双橡园80周年晚宴。

面对中国大陆打压，游锡堃在记者会上说，两岸关系一定要用冷静理性态度，透过务实跟坦率的协商，建立互动新模式。

关于特朗普质疑“一中政策”，是否影响美中台关系，游锡堃指出，“一中政策”是美国的政策，不是台湾的政策，台湾期待美国落实“台湾关系法”与“六项保证”。