特朗普和习近平过招 谢金河：中美较劲正式开始

（联合早报网讯）台湾财信传媒董事长谢金河在面簿发表“错乱的世界：习近平与特朗普过招”一文，他表示，正在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛，这回来了一个超级重量级嘉宾，是中国国家主席习近平，过去这个论坛都是总理层级的李克强与会，这次习近平御驾亲征，意义当然非同小可。

据联合新闻网报道，美国总统当选人特朗普即将走入白宫，“未来世界将出现有趣的变化”。谢金河说，摆在眼前的是，作为全球资本主义最前线的美国，现在大开反全球化列车，大摇大摆祭起保护主义大旗。相反地，作为共产主义最坚强捍卫者的中国，此时此刻却大力推动全球化，习近平在达沃斯论坛的开幕仪式中强调：中国将在促进全球化及加速世界经济复苏中扮演领袖角色。“他同时讽刺特朗普是把自己关在黑屋的人”。

“特朗普反全球化，习近平全力推动全球化，这两个世界大国好像角色错换”。谢金河表示，习近平这回亲赴瑞士，目的是向全世界昭告，中国是推动全球化的大手，特朗普不做的，由中国来承担，习近平试图寻找中国在全球化的新领导地位。

谢金河指出，习近平要领导中国成为全球化的老大，此时，特朗普正全力裂解欧洲及欧盟，这次他大力加持英国首相梅伊的脱欧行动，也在特朗普大楼接见法国脱欧派大将雷朋，甚至公开批评默克尔，特朗普招招都在裂解欧盟。

“现在美中两大强权正式在达沃斯论坛过招，中美较劲正式开始！”谢金河说，特朗普内阁成员多数是反中的鹰派，“美中博弈会撞出什么火花？这是2017年世界的主战场”。