上海野生动物园大熊猫母女突发重病死亡

（联合早报网讯）上海野生动物园21岁的大熊猫“帼帼”和幼崽“花生”突发重病死亡。

澎湃新闻报道，1月19日，上海野生动物园官方微博发布《关于大熊猫“帼帼”、“花生”的死亡公告》称，21岁的大熊猫“帼帼”和幼崽“花生”因突发重病，经全力救治无效后，分别于2016年12月26日和12月31日离世。

2016年12月19日，大熊猫“帼帼”发病，12月23日“帼帼”幼仔“花生”发病。大熊猫发病后，上海野生动物园第一时间与中国大熊猫保护研究中心沟通，中心派出两名兽医和一名饲养员以及3名长驻上海野生动物园的饲养人员及本园兽医、饲养人员参与大熊猫的诊断、救治。期间双方高度重视，并邀请复旦大学附属儿科医院及上海市动物疫病控制中心等相关单位专家共同努力，全力救治两只大熊猫。但遗憾的是终因病情危重，“帼帼”和“花生”分别于12月26日、31日因救治无效死亡。

根据临床及化验室检查、死后剖检及2017年1月17日的组织病理学诊断，大熊猫“帼帼” 死因为急性胰腺炎并发多脏器功能衰竭。幼崽“花生”因肠段坏死面积太大，引起全身多脏器衰竭，于12月31日中午抢救无效死亡。

另外，上海野生动物园表示，中国大熊猫保护研究中心上海基地继花生后出生的龙凤胎大熊猫宝宝，目前状况良好。