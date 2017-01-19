中国证监会副主席方星海：中国人民财富积累还很不够

（联合早报网讯）北京时间2017年1月18日晚，中国证监会副主席方星海在2017年瑞士达沃斯论坛参加“全球复苏 中国角色”的圆桌讨论时，对于中国经济指出：中国经济的增长本身就是对世界的巨大贡献。

澎湃新闻报道，方星海举例称，如中国的汽车市场，去年中国乘用车的销量全年为2430万辆，同比增长15%。其中福特汽车公司在中国的销量增长了14%，比中国的市场平均增长稍微慢一点；而福特汽车公司在美国的销量仅增长了1%，也就是说，福特在中国的增长远远超过在美国的增长。

方星海表示，在当前全球经济充满着不确定性的形势下，中国在全球经贸体系中扮演着非常正面的，推进这个体系继续发展得作用，而这个作用在很多全球人士看来，越来越成为中国对全球经济的贡献。

谈到消费，方星海称，中国经济发展起来以后，消费在经济当中的比例肯定会逐渐增加。如果说中国今后的经济增长靠消费拉动，或者说主要以消费来主导也没错，但是中国毕竟还是一个发展中的国家，人民财富的积累还很不够，而中国经济中很有意思的是储蓄率一直非常高，这几年也没怎么下来。

方星海续指，这么多储蓄不可能都投资在中国国内，有一部分就会投资到境外去，所以今后一段时间，中国对外投资的量会一直非常大，而这个也将给全球经济带来非常好的发展的机遇。

另一方面，方星海认为，随着中国中产阶层的上升，未来这部分人群的消费能力是“不可阻挡”的。

如去年1月至11月，中国奶酪进口同比增长21.9%、葡萄酒进口同比增长19.9%。方星海认为，这样的趋势会继续，并且随着中产阶层的进一步扩大，随着消费的进一步升级，中国对欧洲、对美国来说，都是一个巨大的市场。