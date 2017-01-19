曾钰成撰文：北京若2047取消一国两制未违承诺

（联合早报网讯）香港立法会前主席曾钰成在报章专栏撰文称，中英《联合声明》说中国对香港的基本方针政策50年不变，适用于一国两制的所有基本方针政策，因此北京如果在2047年废除整部基本法，取消一国两制，并未违反承诺，而中国政府有没有理由要在2047年取消一国两制，要看到时继续实行一国两制对国家是否有利。

香港明报网报道，曾钰成在《am730》发表题为“维持不变”的文章指出，2047年后香港依然是中国的一个特别行政区，基本法关于中央和香港特区的关系，以及特区的政治体制的所有规定，依然有效；若到时已按基本法实现普选，这也不会改变；如香港到时放弃资本主义、实行社会主义，那就是特区自行作出的决定。

至于生活方式，曾钰成认为，港人最关心的是各项权利和自由继续得到保障，而只要基本法里关于权利和自由的条文依然有效，其中提供的保障就不会改变。

不过，曾钰成指出，基本法是可以修改或废除的，“问题是中国政府会否在2047年废除基本法”。他指“50年不变”在联合声明的说法和基本法不同：联合声明说中国对香港的基本方针政策50年不变；这不变的期限不仅适用于资本主义制度和生活方式，而是适用于一国两制的所有基本方针政策，“北京如果在2047年废除整部基本法，取消一国两制，并不违反中国政府在中英联合声明里的承诺”。

至于是否取消一国两制，曾钰成表示，要看到时继续实行一国两制对国家是否有利；判别标准是能否维护国家主权、安全和发展利益，以及维持香港的繁荣稳定，“如果香港今天社会撕裂、施政困难、发展停滞的状况不能改善甚至恶化，怎叫人相信一国两制的优越性？”