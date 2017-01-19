台媒：海军秀肌肉 雄二导弹监控台海

（联合早报网讯）中国大陆海军“辽宁号”航舰编队日前北上通过台湾海峡，台军方曾严密监控，海军陆上部属的雄二导弹也早已处于随时战备状况。海锋机动中队少校中队长陈冠齐18日表示，机动导弹车可以快速到达战术有利位置，对海上目标实施打击。

台湾醒报报道，台湾国防部18日举行台军春节加强战备媒体参访活动，海军除了执行“中平军舰”、“AAV7”、“反潜直升机”等两栖抢滩及假想反潜任务之外，海军海锋大队的机动导弹车更展示了对航舰具有致命性杀伤力的4联装雄二导弹，其导弹车快速移动的机动性，可利于战时迅速移动至有利位置，攻击敌方海上舰艇。

陈冠齐表示，海锋中队是海军唯一岸置机动化部队，也是最先进的岸置机动化部队，海锋机动中队的导弹发射车也能搭载雄三导弹，此外并编组有射控指管车、指挥车和通信中继车，搭配海上监侦指挥部的机动雷达车，随时可监控台湾本岛周边海域。

报道称，海军展现出机动车组高机动转移、放列及优秀的攻击作战能力，紧接着S-70C反潜直升机更在接获命令30分钟内紧急起飞，针对台海周边海域进行水面集水下目标的侦搜识别，协同空军P-3C巡逻机执行反潜、反水面、护航和联合截击等，维护台湾周围海上航行的安全的任务。