官方:熊猫母女死于不同疾病 延迟公布为找病因

（联合早报网讯）上海野生动物园大熊猫母女因病死亡的消息19日上午公布后引发关注，面对网友质疑，动物园方面随后回应称，之所以延迟公布死亡消息是因为要梳理病因。

1月19日上午，上海野生动物园发布公告称，大熊猫“帼帼”发病和她的幼仔“花生”分别于2016年12月19日、12月23日突发疾病，随后分别于12月26日、31日因救治无效死亡。

澎湃新闻网报道，上海野生动物园方面称，园方目前暂时不会为两只大熊猫举办后续的殡葬仪式，会根据动物死亡的相关流程进行处理。

这对大熊猫母女离世的消息让很多网友感到痛心、难过。有不少网友发问，导致“蝈蝈”和“花生”几乎同时离世的是传染病吗？突发疾病是否因为吃了不该吃的东西？为何园方隐瞒大熊猫母女离世的消息，直到20多天后才公布？

对于质疑，动物园方面表示，“ 帼帼和花生突发的分别是两种不同疾病， 帼帼是急性胰腺炎，花生是严重肠扭转并导致大面积肠坏死，两者之间并没有直接关系，但不巧地是，帼帼和花生在差不多同样的时间发病。”工作人员称，具体发病原因是否与吃错东西有关，还需要进一步研究。

对于为何在大熊猫母女死亡20多天后，才对外公布这一消息？园方工作人员表示，主要是受到综合因素的影响：一方面，要对“帼帼”和“花生”发病的前因后果进行梳理；另一方面，两只大熊猫的实验室病理结果由四川、长春、上海等地科研院所共同于17日才形成报告，为科学严谨处理此事，故19日才发布相关信息。

此外还有网友指出，自己于去年12月24日曾经去野生动物园看过花生，“原来那个时候花生就已经生病了，那你们还把他拿出来展示干嘛？”对此，上述工作人员回应称，无论是“帼帼”还是“花生”，在发现不适后都立即进行护理救治，并没有再对外展示，该网友看到的应该是另外的熊猫幼仔，而不是花生。