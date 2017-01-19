郝龙斌：台湾新世代是“天然台” 不是“天然独”

（联合早报网讯）国民党副主席郝龙斌今天接受凤凰卫视访问时，针对两岸议题表示，台湾的新世代的年轻人是“天然台”，这个概念和“天然独”不太一样，新一代的年轻人，真正主张台独的比例并不多，大家只是越来越强调台湾主体性，包括他这一个世代的人在内，认同台湾是一件很自然的事，但这与认同两岸同属一个中华民族的概念，并不冲突，“一个是文化、民族的认同，一个是生长家园的认同”。

台湾联合报报道，郝龙斌办公室表示，今天临时接获电视台电访，访问问题集中在是否认同党主席洪秀柱的一中同表，及对天然独、两岸统一等看法。

郝龙斌表示，“九二共识，一中各表”是目前台湾2300万人最大共识，国民党一向主张两岸要平稳、善意交流，但也希望中国大陆必须正视“中华民国存在的事实”。

郝龙斌认为，要厘清、不需要走在民进党背后，把天然台的年轻人或民众，都标签为“天然独”，大陆或国民党若如此狭隘，将会自绝于年轻人，只会更丧失年轻人的认同，所以他仍希望大陆对台湾民众，还是应该保持善意，文化、经济、青创都应该持续交流互惠。

郝龙斌说，他支持的是“和平统一”，所谓和平是没有任何一方能强迫对方，台湾希望的统一是两岸都要在自由、民主、富庶的强况下才来谈统一，所以这个统一应该是没有时间表。

至于认不认同两岸同属一中，郝龙斌说，中国大陆必须先正视中华民国存在的事实。