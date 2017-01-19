中美是否会爆贸易战？ 中国商务部：合则两利斗则俱伤

（联合早报网讯）中国商务部新闻发言人孙继文19日在北京表示，中方愿与美国新一届政府合作，继续推动中美经贸关系稳定健康发展。

中新社报道，孙继文在当天举行的新闻发布会上称，中美建交30多年来，双边经贸合作从无到有、从小到大，合作领域不断拓展，合作基础日益牢固，已形成“你中有我、我中有你”的利益交融格局。

官方数据显示，中美贸易额从1979年的25亿美元增长到2016年的5196亿美元，增长了211倍；中美服务贸易额已超过1000亿美元，美方对华保持顺差。中美双向投资也在迅猛增长。截至2016年底，两国双向投资累计超过1700亿美元。

据美中贸易全国委员会联合牛津经济研究院发布的报告，2015年美中双边贸易和双向投资为美国创造了约260万个就业岗位，为美国经济增长贡献了2160亿美元，相当于其GDP的1.2%。2015年典型美国家庭年平均收入为5.65万美元，中美贸易可帮助这些家庭一年节省850美元以上。

“中美经贸合作合则两利，斗则两伤，这是由双方利益融合的客观现实所决定的”，孙继文强调，相信中美能够通过对话与合作妥善解决出现的问题和分歧。

孙继文说，“我们愿与美国新一届政府携手合作，继续推动中美经贸关系稳定健康发展，为两国人民带来福祉。”