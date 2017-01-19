曾俊华宣布参选香港特首

（联合早报网讯）香港前财政司长曾俊华今天（19日）下午宣布，参加下届特首选举。

香港明报网报道，曾俊华表示，在1982年，中国及英国双方正就香港前途问题展开谈判，当时社会上人心惶惶，很多人看不到香港未来，感到疑惑忧虑，有人考虑移民。他说当时的情况记得非常清楚，因为他就在那时与太太及两个孩子由美国回来他出生的地方，但30多年后的今日，移民又成为今日的话题，不论年轻或中年朋友都考虑远走他方，令他非常难过，他不断思考为何他们这样想以及“我可以做什么”。

他表示，经过漫长思索后，面对香港重要时刻，他怀着最严肃、最谦卑的心情，带着较34年前回港更大的决心，决定竞逐下届行政长官。

曾俊华是在去年12月12日宣布辞去财长司长职务，并在翌日起开始休假，直至本月16日获中央批准。他当日发出新闻稿表示，休假期间就是否参加2017年行政长官选举作了认真和详细的考虑，将在日内举行记者招待会公布决定。

生于1951年的曾俊华今年4月就满66岁，他在1982年加入政府，担任公务员34年，由2007年起出任财政司长至上月辞职止。

除曾俊华外，香港前政务司长林郑月娥、新民党主席叶刘淑仪、退休法官胡国兴等都已宣布参选特首。