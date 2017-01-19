台陆委会：逾八成受访民众支持两岸互动新模式

（联合早报网讯）台湾行政院大陆委员会今天公布的近期民调显示，逾八成台湾民众支持政府主张推动两岸和平的承诺和善意不变，双方应共同寻求两岸互动新模式的立场。

据台湾媒体报道，针对这份民调结果，陆委会呼吁中国大陆面对两岸关系新的发展，应寻求沟通对话化解分歧，不要采取负面对立作为，维护台海及区域和平稳定发展，并回应两岸人民与区域各方的共同期待。

民调显示，83.1%的台湾民众认为两岸各项交流活动不应该有政治考量，中国大陆应与台湾全面多元及健康正常的往来；79.8%的民众认为强化两岸人民往来的安全管理有助维护两岸交流秩序。 此外，有84.6%的民众支持政府主张推动两岸和平的承诺和善意不变，双方应共同寻求两岸互动新模式的立场。

民调也显示，86.2%的民众赞成两岸应以双方民众权益与福祉为优先，推动两岸良性互动与交流合作；80.6%的民众认为维持台海和平稳定是两岸共同的责任，双方应尽快恢复官方互动与对话。

另一方面，73.6%的民众认为如果中国大陆在台湾的国际空间和台海安全制造压力与紧张，对两岸关系互动和长远发展没有帮助；83.4%的民众赞成台湾参与国际组织和活动，中国大陆不应以政治因素干扰；72.7%的台湾民众支持政府主张两岸关系与对外关系一样重要，两者没有冲突。

在长期观察两岸议题方面，主张“广义维持现状”的台湾民众仍占绝大多数（83.8%）。两岸交流速度方面，认为“刚刚好”的民众有37.6%，认为“太快”及“太慢”者分别为12.8%及34.7%。

这项调查是陆委会委托政治大学选举研究中心于1月12日至16日以电话访问台湾20岁以上成年民众，有效样本1073份，信赖度为95%，抽样误差为正负2.99个百分点。

另外，针对日前有台湾学者提出，“两岸和平统一的可能性存在，只是时候未到”，陆委会副主委邱垂正今天在例行记者会上表示，台湾政府依据“中华民国宪法及民主原则、普遍民意”等，致力维护两岸和平稳定现状。

据报道，邱垂正补充说，该名学者也向大陆媒体提到大陆对台的军事准备。邱垂正说，政府对此会全盘掌握并做好因应准备，并称大陆对台湾军事部署和威胁，只会造成台湾人民的负面观感，无助两岸关系及区域局势的正常发展。