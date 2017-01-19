胡润调查：大陆富豪不考虑移民人数比例创新高

（联合早报网讯）一项针对中国大陆千万富豪进行的调查显示，不考虑移民的人数比例连续三年稳定上升，达到44.5％，为历史新高。调查也发现，超过九成受访者对中国经济持乐观态度，为过去五年来最高。

胡润研究院过去半年对中国大陆449名个人资产在1000万元（人民币，下同，207.5万新元）以上的高净值人士进行调研，其中60％来自北京、上海和广州，平均年龄38岁，超过七成已婚。

胡润百富创始人兼首席调研员胡润今天分析说，2008年以来，中国大陆考虑移民的高净值富豪占比一直在60％左右，虽然这次仍有近半的受访者考虑移民，但不考虑移民的比例上升到历史高位，说明拐点已经出现，高净值人士对中国发展的信心增加。

胡润说，三分之二受访者认为十年后中美经济平分秋色或中国领先，也是企业家们信心的体现；十年后，上海、北京和纽约被认为是全世界最重要的三大城市。

中国股市和楼市经过过去两年的洗牌后，房地产重新成为高净值人群最主要的个人投资领域，64％的受访者认为未来两年中国的楼价会稳健增长；选择股票投资的占比则下降五个百分点至23％。

由于中国房价快速增长、人民币贬值，财富自由的门槛比去年上涨50％，一二线城市各为2.9亿元和1.7亿元。

高净值人士认为，平均41岁就能达到财富自由，比去年提早了两岁。

调查还发现，中国经济转型也给高净值人士带来工作压力，他们平均每月出差天数增加一天至八天，工作、生活的幸福指数均有所滑落。

他们当中绝大多数仍以企业家身份感到自豪，近半数把孩子出生视为最幸福的时刻，紧接着是创业、结婚、上市和恋爱。

跑步、游泳成为高净值人士最青睐的运动方式，其他还包括高尔夫、瑜伽和登山。休闲娱乐方面，旅游仍是高净值人士最主要的放松方式，看书和品茶位列第二和第三。他们对奢侈品的热情连续两年上升，比去年回暖20％，回到2013年的水平。

被问及2017年的梦想时，高净值人士表示最想拥有健康，其次是家庭生活、时间和再学习的机会。

截至去年5月，中国大陆千万高净值人士较前一年增加13万人，升至134万；亿万高净值人士达到8.9万人。广东取代北京成为千万资产人士最多的省份，有24万人，北京和上海则各为23.8万人和20.5万人。（顾功垒 上海特派员报道）