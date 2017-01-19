马云牵手国际奥委会 投8亿美元成顶级赞助商

（联合早报网讯）瑞士当地时间今天(19日)上午10时，国际奥委会主席巴赫与阿里巴巴集团董事局主席马云在达沃斯联合召开新闻发布会，正式宣布阿里巴巴成为国际奥委会的全球合作伙伴。

据澎湃新闻报道，双方以四年为一个周期，签署了总共三个周期、横跨12年的长期合作协议。按照国际奥委会以往顶级赞助商的赞助金额，阿里此次的赞助总金额将不低于8亿美元（约11.5亿新元）。

“达沃斯论坛”素有“全球经济风向标”之称。中国国家主席习近平正在瑞士进行访问，此行刚刚出席年会开幕式并发表主旨演讲，而且还会晤了国际奥运会主席巴赫，18日参观了国际奥运会博物馆。报道称，在这样的大背景下，国际奥委会与阿里联手召开这样一次新闻发布会，宣布双方牵手，其规格与意义不言而喻。

据报道，国际奥委会的奥运赞助计划（The Olympic Partner Programme，简称为“TOP”计划）总共分为三类。第一类为“全球合作伙伴（Worldwide Olympic Partners）”；第二类为“正式赞助商（Official Sponsors）”；第三类为“正式供应商（Official Supporters）。这三类赞助商均以每四年为一个周期，在2016年里约奥运会结束后，新一个周期从2017年开始，包括一届冬奥会和一届夏奥会。其中，“全球合作伙伴”为最高级别的赞助商，目前国际奥委会共有12家，阿里将成为其第13家，享有在全球范围内产品、技术、服务类别的排他权利。

报道称，阿里与国际奥委会展开合作，不只是体育领域与奥林匹克运动的推广与发展，也不只是对中国体育产业的推动，更是在大国外交的基础上加强中国的“体育外交话语权体系”建设。