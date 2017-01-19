议会秩序混乱 香港特首《施政报告》答问会腰斩

（联合早报网讯）香港行政长官梁振英今天到立法会出席《施政报告》答问会，但答问会因为议会秩序混乱而流会。这是香港九七回归以来，首次有特首《施政报告》答问会腰斩。

昨天发表任内最后一份《施政报告》的梁振英，今早根据惯例到立法会出席答问会，回应议员质询。

梁振英进入会议厅后，社民连议员梁国雄随即一如以往，大叫口号抗议。保安人员在立法会主席梁君彦指示下，将他带离议场。

其后在五名建制派议员提问后，轮到民主派议员刘小丽提问。她发言时质疑，梁振英五年前竞选特首时曾声言支持全民退保，但最终反口，并拿出手机播出一段梁振英出席选举论坛时谈论全民退保的录音。

梁君彦要求刘小丽停止播放声带，但刘小丽没有理会。最后梁君彦在没有预先警告下，指刘小丽行为不检，把她逐出会议厅。

梁君彦的裁决引起民主派不满。多名民主派议员上前阻止保安带走刘小丽，混乱中刘小丽跌倒。梁君彦宣布暂停会议。

梁君彦在约20分钟后宣布，由于议会秩序未恢复，答问会要休会。换言之，梁振英任内最后一次施政报告答问会“烂尾”，在不足一小时内，只有五名建制派议员和刘小丽提问。

民主派议员纷纷批评梁君彦的裁决无理。刘小丽强调，她播放的录音与发问内容有关，该行为未对其他议员造成干扰。播完录音后，她打算收回手机，但梁君彦已要求保安驱逐她离场，做法不合理。

公民党议员陈淑庄也指出，刘所播的录音与问题相关，行为并无不检。

建制派议员则对流会表示遗憾。工联会议员黄国健强烈谴责民主派导致流会，议事规则荡然无存。

他认为，如果每名议员都播放录音带，将来议会将难以正常议事：“发问时间是给议员发问，也是给官员去答。试问如果可以用录音机，官员答议员也打开录音机回答，可不可以呢？”（戴庆成 香港报道）