欲提升台湾国际能见度？蔡英文频用英文推文

（联合早报网讯）外交形势日益艰困，台湾总统蔡英文重启停用两年多的推特账号，频用英文留言，借此扩大国际参与空间，但受访学者质疑其成效有限。

上周出访中美洲四友邦的蔡英文，返台途中在美国旧金山过境留宿一晚，期间率团参访知名社交媒体公司推特总部。她随后正式恢复在2014年停用的推特账号，并贴出参观推特的照片和英文留言，向接待的推特团队致谢。

返台后，蔡英文继续在推特发文，包括重申“英捷专案”巩固邦谊、落实踏实外交的谈话，以及在总统府接见美国前国防副部长、现任美台商业协会理事主席保罗·沃尔福威茨（Paul Wolfowitz）一行，短短三天就有四则英文留言，目标显然对准国际读者，提高台湾国际能见度的意味浓厚。

蔡英文去年执政后因不承认九二共识，两岸关系陷入“冷和平”，官方协商中断，加上特朗普去年当选后接听蔡英文越洋贺电，更激怒北京当局。基于这些因素，台湾的国际空间近来明显紧缩，非洲岛国圣多美和普林西比上月就宣布与台湾断交、同大陆复交，使台湾剩下21个邦交国。

总统府发言人黄重谚答复《联合早报》提问时说，台湾的推特用户相对少，国际使用者多，他国许多政府、政治人物也都利用推特进行公共沟通。截至去年第三季，推特的全球每月活跃用户逾3亿。

黄重谚说：“恢复账号使用，主要是考虑英文读者，许多都有使用推特的习惯，未来相关政府讯息，也可以在脸书（面簿）以外借由推特释出。”

蔡英文最初在2010年开设推特账号，为2012年初次参加总统选举造势，除了发布竞选文宣和行程，也时常针对时政议题提出评论，内容多以中文陈述。然而，台湾民众尤其是常用社交媒体的年轻族群仍以面簿用户居多，蔡英文的推特影响力也就因此受限。

目前，蔡英文的推特粉丝达4万1600多，占面簿支持者不到2％。黄重谚说：“现在是多年后重新启用，其实还要再观察，才过几天而已。”

文化大学政治学系讲座教授陈一新向《联合早报》分析，蔡英文重启推特似乎有意“模仿特朗普的做法”，但黄重谚反驳此说，表明蔡英文重启推特与美东时间明天就任的美国总统当选人特朗普无关。

特朗普是推特的拥护者，从竞选期间到胜选后不断通过推特发声，但其推文经常引爆争议，频频“挑起”事端。陈一新说：“特朗普的推特是因为他的人和言论产生效果，如果蔡英文也利用推特谈争议性的问题，例如两岸关系，那才会有人看，不然推特的帮助将有限。”

新加坡国立大学东亚研究所研究员祁冬涛博士也说，外交工作应停留在政府对政府的层级，作为非正式管道的推特毕竟面向民间，再加上如果“中国大陆政府要打压，做这些都没用”。

但淡江大学国际事务与战略研究所助理教授黄介正认为，台湾外交艰困，“现代科技将有助于开拓新的沟通方式”。他说：“即便台湾领导人无法参访非邦交国，科技还是可能让他们与对口联系。”（黄顺杰 台北特派员报道）