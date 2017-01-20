俄媒：中国拟扩大本国天然气开采量 俄或难分一杯羹

（联合早报网讯）俄媒称，根据中国政府发展计划，打算2020年前将天然气在该国能源消耗中的份额扩大至10%，使天然气消费增长76%，大约3470亿立方米。但北京准备主要通过把本国开采量增加60%至2200亿立方米来满足这一需求。未来几年，中国几乎无需在已签署的合同之外再进口天然气。因此，俄罗斯公司将很难与之就新的长期合同谈判。

据参考消息引述俄罗斯《生意人报》网站1月19日报道，中国国家能源局近日发布《能源发展“十三五”规划》，要求大幅提高天然气和可再生能源在能源消耗中的比重：分别从2015年的5.9%和12%增至10%和15%。在减排和抵御气候变化的政策框架下，中国主要能源煤炭的消费比重应从64%降至58%。

据英国石油公司统计，2015年中国的天然气消费增至1970亿立方米，其中1346亿为自主开采。中国官员期待2020年天然气消费增至3468亿立方米，本国开采量增至2200亿立方米——其中传统天然气占1700亿立方米、页岩气占300亿立方米、煤层甲烷占160亿立方米。相应的，届时进口缺口将达到1270亿立方米。

报道称，尽管出台了雄心勃勃的天然气消费计划，但就算没有俄罗斯天然气，中国也能填补几乎全部的进口缺口。到2020年前，中国至少可以从中亚(主要是土库曼斯坦)获得650亿立方米天然气，尽管目前的供应水平还比这低得多(2015年约为300亿立方米)。此外，英国牛津能源研究所的霍华德·罗杰斯估算，根据中国公司签订的中长期合同，其每年的液化气购买量约为500亿立方米，到2019年将增至600亿立方米，其中包括俄罗斯亚马尔液化气项目提供的350万吨。最后，中国还与缅甸签有管道天然气合同——每年对华输送100亿立方米。

报道称，这些供应加在一起完全可以满足中国2020年前的天然气进口需要，而且中国公司还能通过从现货市场购买液化气应对消费高峰。俄罗斯经“西伯利亚力量”管道对华供应380亿立方米天然气的合同2019年将开始生效，但种种迹象表明，双方可能把供应日期推迟两年，因为目前中国气源充足。因此，未来几年，若不做出重大让步，俄天然气工业股份公司和诺瓦泰克公司恐怕很难就额外的供应与中方谈判。

维贡咨询公司的玛丽亚·别洛娃指出，中国的页岩气产量可观。她说：“显然，中国希望以本国资源支撑天然气消费增长。虽然进口增加，但2020年前该国的能源自主性都会很强。”她认为主要的问题在于，2020年后将会如何，因为现在还不能确定中国是否会继续如此急剧地扩大天然气消费份额。如果答案是肯定的，那么俄公司将有机会争取向中国市场新增天然气供应。