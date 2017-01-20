台总统府升级维安配备 李富城：都躲不过近身卫士刺杀

（联合早报网讯）为了强化卫戍任务“应急制变”与反恐能量，台湾宪兵指挥部开始为负责总统府、总统官邸与国防部所属机敏处所卫戍宪兵持用的枪枝加装更高规格配备，让蔡英文的维安又再进一步升级。资深气象主播李富城分析，“装备的更新，防弹车再好，这些都躲不过近身卫士”。

据联合新闻网报道，宪兵指挥部开始为负责总统府、总统官邸与国防部所属机敏处所卫戍宪兵持用的枪枝从原本阳春的T-91步枪，加装格斗式避火罩、红外线瞄准镜、枪灯与直立式握把等设备，全天候配备，要让卫哨晚上有远距瞄准能力、必要能卧射，大幅赋予宪兵卫哨近、远距的战斗能力。

国安局明年编预算采购1辆新台币2500万元最高等级的安全防护车，将蔡英文的座车再升级，宪兵此次强化包括府、官邸宪兵卫哨武器装备能量，元首人身维安能量再升一级。

李富城18日在面簿上写着“历史告欣我们，刺杀行为，80%以上是近身卫士所为”，他举例，最近一次的俄国大使被射杀身亡事件，行凶对象就是贴身卫士，“所以装备的更新，防弹车再好，这些都躲不过近身卫士”。

网友留言回应，“花了这么多钱换了三次车，还是躲不过老天爷赏的一记‘巴头’”、“这是反ISIS，反国际恐怖份子？还是反台湾人民呢？”、“大哥别再吓她了啦?以后她自己腰间都要带把枪自卫了，随扈掏个手机就被她毙了??”。