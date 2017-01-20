2016年中国经济年度数据将公布，经济总量料破70万亿元

（联合早报网讯）按照日程安排，中国国家统计局今日将公布2016年国内生产总值（GDP）等重磅数据。根据官方预测，2016年中国经济总量会突破70万亿元大关，预计GDP全年增速在6.7%左右，经济继续运行在合理区间。

据中新网报道，国家统计局数据显示，2016年前三季度GDP同比增长6.7%，其中一季度、二季度、三季度均增长6.7%。2016年全年经济增长“成绩单”如何，备受瞩目。

对于2016年经济增速，中新网记者注意到，目前市场普遍预期增速在6.7%左右。其中，中国社科院发布的2017年《经济蓝皮书》认为，2016年就业、物价保持基本稳定，中国经济可以实现年初预期的经济增长目标，预计全年增长6.7%左右。

国家发改委主任徐绍史近日在国新办发布会上也透露，2016年供给侧结构性改革有序推进，“三去一降一补”重点任务取得初步成效。一季度、二季度、三季度GDP增速都是6.7%，预计全年也在6.7%左右。

而在经济总量方面，中国经济很可能会再上一个新台阶，迈过70万亿元大关。徐绍史预计，2016年经济总量会突破70万亿元人民币，增量大约是5万亿元，这个增量与五年前年增长10%的增量基本相当，相当于1994年中国的经济总量，在全球主要经济体中表现也是突出的。

目前，部分2016年全年数据已经披露。数据显示，城镇新增就业已经超过1300万；全年居民消费价格指数（CPI）涨幅为2.0%，完成了全年3%左右的物价调控目标。进出口逐季回稳，第四季度进、出口均实现正增长。