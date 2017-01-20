曾俊华：若氛围与2014年相似不会重推政改

（联合早报网讯）香港前财政司长曾俊华宣布参加下届特首选举，被问到会否重启政改，他重申若社会氛围与2014年相似，贸然再推出并非是负责任的方法，又指人大8.31决定是一个基础，大家应理性讨论。

据明报报道，曾俊华首次以特首参选人身份出席电台节目，他今早在港台节目称，若要重启政改，要由人大8.31基础开始，但如果社会氛围仍然是像2014年般，贸然推出不是一个负责任的方法，认为应与不同政党再探讨这件事。被问到若坚持以人大8.31为基础，就不能取得民主派的选委票，他则称大家要理性处理，第一步是要沟通，现实看问题。

主持再明确地问若成功当选，是否不会推政改，曾俊华重申如果没有适当氛围及环境，“系咪要带争议出来令社会分裂？”被问到民情对8.31的看法如何，他称不同市民有不同看法，香港的政治光谱很阔，相信会有方法处理，“大家都要做一些妥协，什么要放开、什么要拎返，相信大家要理性讨论”。

对于中央和香港人两者，谁是老板，他则称“妥协永远都是个艺术”，视乎怎样演释给大家看，又认为目前香港社会缺乏的是信任，有市民对政府施政各方面没有信任，故要带回信任予市民，届时相信很多事情容易做很多。

对于被指遇到难题是否会避开，他说社会未必想无时无刻都有很多争议，一般市民均希望过到平稳生活，让香港成为宜居的地方，故强调要多讨论、多沟通，找出妥协点。