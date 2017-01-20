蔡奇当选北京市长 张硕辅当选北京市监察委主任

（联合早报网讯）北京市第十四届人民代表大会第五次会议20日闭幕。经大会选举，李伟当选北京市人大常委会主任，蔡奇当选北京市市长，张硕辅当选北京市监察委员会主任。

据中新网报道，新任北京市长蔡奇，1955年12月出生，福建尤溪人，现任北京市委副书记、市政府党组书记、北京冬奥组委执行主席、党组副书记。

蔡奇曾任福建省委办公厅综合处副处长、办公厅秘书（正处级）、办公厅副主任，福建省三明市委副书记、副市长、市长，浙江省衢州市委副书记、市长、市委书记、市人大常委会主任，台州市委书记，杭州市委副书记、市长，浙江省委常委、组织部部长、常务副省长，中央国家安全委员会办公室副主任、常务副主任（正部长级）。2016年10月，他出任北京市副市长、代市长。

本次北京市人代会，还首次选举了北京市监察委主任。

根据全国人大常委会决定，在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点，试点地区监察委员会由本级人民代表大会产生。监察委主任由本级人民代表大会选举产生；监察委副主任、委员，由监察委主任提请本级人大常委会任免。

北京市监察委主任张硕辅，1965年8月生，湖南长沙人，现任中共北京市委常委、市纪委书记。

他曾任湖南省益阳市委副书记，水利厅党组副书记、副厅长、党组书记、厅长，湖南省娄底市委副书记、代市长、市长，永州市委书记，湖南省副省长，云南省委常委、省纪委书记。

据了解，新设的监察委员会将与党的纪律检查委员会合署办公。检察机关将撤销查处贪污贿赂、失职渎职及预防职务犯罪等部门机构，职能整合、人员转隶至监察委员会。