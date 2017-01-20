国民党诘问：党产会是不是民进党附随组织

（联合早报网讯）台湾行政院党产会今天上午针对民生建设基金会是否为国民党附随组织召开听证会，双方再度你来我往，互相驳火，国民党和委托律师在会议一开又再度针对听证会主持人顾立雄兼党产会主委身份，应否回避提出质疑。

据联合新闻网报道，国民党行管会主委，同时兼任民生基金董事长的邱大展更指出，不能因为基金会的董事会成员，部分与国民党或有关连，就认定民生基金会为国民党的附随组织。否则依此逻辑，不当会也是民进党的附随组织，因为不当会多数委员都具备民进党籍，甚至曾任民进党的公职人员（民代、地方政务官）或党务人员。

叶庆元律师表示，不当党产处理条例的立法目的，在于追查政党不当取得之人民财产，并将其回归国库。但是基金会的性质正好与不当取得财产的性质相反，是政党将自己的财产捐出进行公益，不但本金不得动用，基金会的人事、财务、业务也都受到政府机关的监督。不当会将不当党产处理条例的适用范围做如此扩张的解释，恐怕很难获得法院支持。

邱大展指出，民生建设基金会成立于民国67年，当时国民党虽捐赠了900万元，但基金会的其他资产主要是私人捐赠而来，私人捐赠金额并且远远超过国民党的捐款金额，以近10年为例，各界捐款金额高达3.57亿元，相较之下，国民党早年捐款的900万，仅占极小比例。

邱大展进一步解释，基金会历年来戮力从事公益活动，捐助对象包括大专院校、育幼院等社会公益团体，甚至曾获主管机关卫福部表扬。

邱大展并说明，基金会的人事系依据法律规定，由捐助人指定首届董事，之后再由董事依据捐助章程选举下届董事，并非由国民党党中央指派，历任董事选举及会议记录也都依法受中央主管机关监督，且基金会的业务、人事及预算，完全依据财团法人的相关法律规定，独立运作办理，也不曾送到国民党中央委员会去审议、讨论，同时，也同样都受中央主管机关管理与监督。

邱大展指出，目前不当会的逻辑错误，似乎只要是勉强可跟国民党沾上边的，就一律推定为附随组织和不当党产，甚至已经捐赠给公益团体也要追偿；邱董事长质疑，此例一开势将天下大乱！就他所知，近年来，九二一、八八风灾等天然灾害，国民党、党营事业，及民生建设基金会等均慷慨捐输，其中，八八风灾部分，基金会就捐助了灾区761万元，近十年基金会的社会福利及公益支出总额更高达2.47亿元。如果只因为捐款部分来源是欣裕台公司，就要把捐款视为不当党产，并且进行追讨，那国内的公益团体都将人心惶惶。

邱大展强调，政府对于基金会的管理，重点应该在于支出是否符合公益，而不是追查捐赠来源，否则根本本末倒置。