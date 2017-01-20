“全面两孩”实施首年 中国人口出生率略上升

（联合早报网讯）今日上午，中国国务院新闻办公室就2016年国民经济运行情况举行发布会。记者从会上获悉，2016年全年出生人口1786万人，比上年多增131万人，人口出生率为12.95‰，此前2015年的人口出生率为12.07‰。

据新京报报道，2016年1月1日，“全面两孩”政策在中国实施。记者获悉，2016年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)138271万人，比上年末增加809万人。

全年出生人口1786万人，比上年多增131万人，人口出生率为12.95‰;死亡人口977万人，人口死亡率为7.09‰;人口自然增长率为5.86‰，比上年提高0.9个千分点。从性别结构看，男性人口70815万人，女性人口67456万人，总人口性别比为104.98(以女性为100)。

从年龄构成看，16周岁以上至60周岁以下(不含60周岁)的劳动年龄人口90747万人，占总人口的比重为65.6%;60周岁及以上人口23086万人，占总人口的16.7%;65周岁及以上人口15003万人，占总人口的10.8%。

去年11月26日，国家卫计委副主任王培安表示，根据计划生育、住院分娩统计和各省出生人口与孕情资料综合研判，2016年出生人口将超过1750万，大致相当于2000年前后的出生人口规模，与全面两孩政策出台时的预判基本吻合。

此外，国家卫计委下属的中国人口与发展研究中心出生人口动态监测课题组分析，2016年出生人口形势呈现出“出生总量增加、二孩占比增加、符合政策多孩出生增加”的特点。