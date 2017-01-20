中国发明专利拥有量首破100万件 去年申请量最多企业是华为

（联合早报网讯）中国国家知识产权局1月19日发布的发明专利数据和排名显示，2016年中国知识产权事业发展各项指标量质齐升，国内发明专利拥有量首次超过100万件，企业知识产权创造运用主体地位持续稳固。

据界面新闻报道，数据称，2016年中国知识产权各项指标实现量质齐升。国家知识产权局共受理发明专利申请133.9万件，同比增长21.5％，连续6年位居世界首位。《专利合作条约》（PCT）专利申请增势强劲。

国家知识产权办公室主任胡文辉在当天的发布会上介绍称，2016年，发明专利申请受理量排名前三位的国内（不含港澳台）企业依次为：华为技术有限公司、中国石油化工股份有限公司、乐视控股（北京）有限公司；发明专利授权量排名前三位的国内（不含港澳台）企业依次为：国家电网公司、华为技术有限公司、中国石油化工股份有限公司。

截至2016年底，中国国内（不含港澳台）发明专利拥有量共计110.3万件，每万人口发明专利拥有量达到8.0件。其中，每万人口发明专利拥有量排名前十位的省（区、市）依次为：北京、上海、江苏、浙江、广东、天津、陕西、辽宁、安徽、山东。

此外，2016年，国家知识产权局共受理通过《专利合作条约》（PCT）途径提交的国际申请4.50万件，同比增长47.3%。其中，4.22万件来自国内，同比增长48.5%；0.28万件来自国外，同比增长31.2%。

值得注意的是，2016年，中国在“一带一路”沿线国家（不含中国）提交专利申请4834件，同比增长47.1%，专利申请目的地国家为18个，较2015年增加3个。2016年，“一带一路”沿线国家在华提交专利申请3697件，同比增长18.2%。

在政府支持的打假行动推动下，被查处的造假者人数大幅增加。2016年，全国专利行政执法办案总量48,916件，同比增长36.5%。其中，专利纠纷办案20,859件，同比增长42.8%；查处假冒专利案件28,057件，同比增长32.1%。

胡文辉19日表示，从公布的数据来看，中国国内发明专利拥有量突破100万件，成为继美国和日本之后，世界上第三个国内发明专利拥有量超过百万件的国家。

不过，胡文辉坦言，中国部分领域专利布局与国外尚存差距。在中国试图提升专利申请数量的同时，知识产权仍存在“大而不强、多而不优”，知识产权数量与质量不协调，核心专利、精品版权较少等问题仍以待解决。