曾荫权案金钱流向曝光　曾太36次兑人民币

（联合早报网讯）曾荫权案今第13天在香港高院审讯，控方向陪审员讲解曾氏夫妇，李国宝、黄楚标及何周礼名下户口，涉及案中一些存款，提款及转帐的金钱流向。

据星岛日报报道，控方指曾荫权于2010年7月8日自名下恒生银行提取$100万元，转入同一银行和妻子的联名户口内，同年9月24日该$100万再由联名户口提走。该联名户口1996年3月两人开设。

控方又指，曾太自恒生银行签发支票面额$320000，于2010年8月16日存入曾氏夫妇在东亚银行的联名户口内。该东亚银行联名户口于2004年2月开立，而曾太自己在东亚银行亦有个人储蓄户口。

曾太于2010年7月16日早上9时39分指示东亚银行自她个人户口，转帐$73000存入夫妇在东亚的联名户口。控方指曾氏夫妇的东亚银行联名户口于同日早上9时55分，存入$35万现金，巧合地东亚银行主席李国宝，于同日早上9时20分，签发了一张面额$35万现金支票去兑现。主控指2010年7月16日户口中，开始港元兑换成人民币。

控方指曾太于2010年7月16日至9月3日，先后36次自联名户口提取港币转为人民币$72万元。截至2010年9月1日，人民币存款为$100,389,864。

控方指曾太于2010年9月6日把合共$100万人民币转为做定期三星期，到期日是同月27日。