2016年中国房地产增加值占GDP比重为6.5%

（联合早报网讯）中国国家发展改革委副主任兼国家统计局局长宁吉喆20日表示，从全国范围看，房地产发展形势总体良好，2016年房地产增加值占GDP的比重是6.5%。

据中新网报道，宁吉喆提到，2016年房地产受到多种因素的影响，无论是开发投资，还是新开工面积或是销售面积、销售额，比2015年有明显的增长。

宁吉喆指出，从全国范围看，房地产发展形势总体还是好的，但是同时分化比较严重。15个重点城市在前9个月，房地产形势发展得更快一些，同时也带来了住房价格的上涨。从9月底以后，这些城市因地制宜、分城施策，采取了有效措施，在过去三个月，这些城市房地产价格涨幅已经得到了控制，特别是刚刚公布的12月份的住宅销售价格数据，15个城市当中，12个城市的住宅销售价格环比都是下降的，2个是持平的，只有1个环比略有上涨，但是涨幅也是明显回落的。所以，房地产市场调控已经取得了明显的成效。

宁吉喆指出，房地产市场调控要看两方面，一方面要对房价过快上涨、房地产炒作坚决控制。另一方面，也要关注房地产分化的现象。三、四线城市，还有一些县城，房地产的库存仍然较多。

宁吉喆称，2017年，房地产要因地制宜，分城施策，因为各地方的差异比较大，总的来说，是要促进和保持中国房地产市场长期健康发展，要建立房地产发展的长效机制和基础性制度。

宁吉喆预期中国2017年房地产市场能够保持健康发展，政府会从老百姓住房基本需求来考虑，切实贯彻房地产是“用来住的不是来炒的”方针，使房地产市场健康发展。

宁吉喆表示，2016年，房地产增加值占GDP的比重是6.5%。如果加上建筑业比例还要高一些，建筑业是统计在二产里。建筑业以及房地产中的实体经济部分，还是国家的重要支柱产业，是满足群众住房需求的主要载体，政府能够处理好部分房地产指标分化的现象，确保房地产能够满足人民的需要。