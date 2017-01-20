电子竞技被中传列入本科专业 校方：并非培养职业玩家

（联合早报网讯）日前，中国传媒大学开设电竞专业的消息在网上传播，引发关注，该校招生办相关负责人向中新网记者证实，该校今年将在数字媒体艺术专业中，新设数字娱乐方向，旨在培养电子竞技管理与游戏策划方面的人才。

据中新网报道，近日，一则关于中国传媒大学开设电子竞技专业的消息出现在网上，引发网友关注，不少网友疑惑：游戏打得好也能上大学？重点大学要培养职业玩家？为此，记者向中国传媒大学招生办主任侯隽求证，她表示，确有相关专业，但这并非是培养电竞职业玩家。

“这个专业不是说玩游戏就能上的，我们有各项考核，内容很复杂，包括一定的文化水平考试，最后你还要通过高考，属于艺术类一本专业。”侯隽说。

据了解，所谓“电子竞技专业”其实是在该校数字媒体艺术专业下新设的数字娱乐方向，主要培养电子竞技管理、游戏策划方面的人才，课程设置包括与电竞相关的产业管理、运营策划等课程，还包括社会学、经济学、心理学等。

尽管中国传媒大学的电竞专业并非网友理解中的“教学生打游戏”，但电竞进入高校课堂是否应该？这一专业未来发展前景又如何？

中国教育科学研究院研究员储朝晖在接受中新网记者采访时表示，开设什么专业，决定权在高校，而是否选这个专业，决定权在学生。

“如果有电竞相关的就业岗位，又有学生报考，这个专业就可以开设。”储朝晖认为，各高校应有开设专业的自主权，不应过多限制。

“学校应该以自身的定位为依托，对新设的专业做足前期的论证，拥有相应的师资条件。”储朝晖说。