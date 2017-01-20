河北科大称正与外企就NgAgo合作 只字不提韩春雨实验可重复性

（联合早报网讯）1月19日下午，河北科技大学官方网站的一则“综合新闻”再度引发了人们对韩春雨事件的关注。

据澎湃新闻报道，这篇名为“河北科技大学基因编辑技术研究中心与诺维信公司签署合作协议”的文章写道：“近日，河北科技大学基因编辑技术研究中心与丹麦诺维信公司（Novozymes A/S）就NgAgo技术的应用与开发达成合作，并签署协议。”

2016年5月2日，河北科技大学副教授韩春雨的课题组在《自然-生物技术》发表关于基因编辑技术NgAgo的论文，称NgAgo有媲美“基因魔剪”CRISPR技术的效率，能高效地对特定DNA片段进行敲除、加入等。但近8个月过去，全球尚未有一家实验室宣布利用NgAgo进行编辑有效。与之相反，陆续有国内外实验室表示无法重复韩春雨的NgAgo实验。

在外界颇为关注的“可重复性”问题上，河北科技大学官网上的这则“综合新闻”只字未提，只是写道：“NgAgo-gDNA基因编辑技术工具在诺维信公司的真菌表达系统中已经展现出潜力。诺维信公司对进一步开发NgAgo基因编辑技术并将其应用于新产品的开发有浓厚兴趣。”

诺维信总部位于丹麦，据其官网介绍，核心业务“涵盖工业酶制剂、微生物制剂以及生物医药成分” ，产品遍及130个国家，并在中国设有“诺维信中国”子公司。

澎湃新闻联系上诺维信公司在中国的媒体联络人Dongyi Chen，他告诉记者，“这个消息是今天下午（1月19日）在河北科技大学官方网站上发布的，确实是有这样一个合作。”但具体的协议签署时间，Chen表示不清楚。

之前，2016年10月14日，河北科技大学曾就NgAgo实验可重复性争议问题发表书面声明，其中提到：“目前，已经有独立于我校之外的机构运用韩春雨团队的NgAgo技术实现了基因编辑，该机构与韩春雨团队的合作正在洽谈中。具体信息我们会适时向社会公布。”

河北科技大学声明中的“独立于我校之外的机构”是不是诺维信？河北科技大学1月19日的消息提到的是：NgAgo工具在诺维信的真菌表达系统中“已经展现出潜力”，但没有提及诺维信有没有成功重复韩春雨课题组发表在《自然-生物技术》上的实验。

值得注意的是，在真菌表达系统中使用NgAgo与韩春雨论文中所说在人体细胞中使用NgAgo，两者并不等同。

诺维信重复了NgAgo实验吗？Chen表示：“这个问题比较专业，你给我发个邮件，我去请教一下我们公司负责搞研发的老师，可能他们来做一个回复比较准确。”截至发稿前，澎湃新闻还未收到来自诺维信的回复。

值得注意的是，在河北科技大学发表这则与诺维信合作的消息之前，1月19日中午，澎湃新闻记者收到了一封来自《自然-生物技术》发言人的邮件。随着此前《自然-生物技术》设定的公布调查结果最后期限——“2017年1月底前”越来越接近，杂志发表声明：“期刊获得了与NgAgo系统可重复性相关的新数据，在决定是否采取进一步行动之前，我们需要调查研究这些数据。”

数据来自何方？澎湃新闻向韩春雨求证，他表示“（数据）是我们给他们提交的”。被问及提交的是不是原始数据时，韩春雨说“不是”。

业内专家解释，要证明韩春雨NgAgo论文具有可重复性，最直接的方式就是提供当时的原始数据，而不是什么新数据。

为何可重复性在这篇论文中如此重要？业内专家表示，因为韩春雨报告了一种高效率实现基因编辑的新方法，其“工具属性”大于“理论属性”。对于这类工具性和方法学的研究论文，可重复性更是“命根子”。

提供原始数据是为了方便专业同行检视、研讨，国内一所高校生物领域的学术带头人此前曾表示：“除了常规的手写实验记录之外，分子生物学研究还会产生不少电子记录。分子生物学的很多实验需要生物技术服务公司的外包服务，一般情况下课题组会有相对固定的服务商，在服务供需双方之间特别容易产生原始的电子文档。例如，引物设计一般采用电子邮件向服务公司提交，测序结果由服务公司通过电子邮件反馈。所以，有没有设计过那些质粒、有没有完成过那些测序，是很容易自证清白的。”

在长达8个多月的可重复性质疑中，韩春雨并没有采用提交或公开原始数据这一方式。