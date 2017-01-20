蔡英文致函教宗：盼两岸执政党能放下历史包袱

（联合早报网讯）台湾总统蔡英文日前致函天主教教宗方济各，响应教宗“2017年世界和平日”文告，台湾总统府今天公布信函内容。

综合路透社、台媒等报道，蔡英文在信中重申台湾与中国大陆和平交往的四大基本立场，即“承诺不变，善意不变，不在压力下屈服，不走回对抗老路”，同时也期盼两岸执政党能放下历史包袱，展开良性对话。她也说，未来中华民国仍会坚定与教廷站在同一阵线，并协助天主教会在世界各地的福传与牧灵工作。

蔡英文致教宗信函部分内容如下：

教宗圣座：

圣座于2017年元旦发表世界和平日文告，以“非暴力：一种缔造‘和平’的政治风格”为题，吁请各国裁军、停止使用核武，殷盼从个人到国家，皆能秉持爱与非暴力之信念，携手化解当前人类面临的危机，包括区域冲突、恐怖主义、移民问题与环境破坏等。文告微言大义，鞭辟入里，本人深感敬佩与赞同。

圣座强调，“非暴力”并非天主教所专属，而是许多宗教之传统，旨哉斯言，影响我国文化至深的儒家与佛学，也都推崇类似理念。例如孔子描述的古之君子，“有不善则以忠化之，侵暴则以仁固之，何持剑乎？”展现以仁爱取代暴力的风范；佛学则主张“一念善生，诸恶消灭”，只要心存善念，世上许多人祸均可避免。

台湾与中国大陆之间，也曾历经零和对抗的阶段，期间造成的区域紧张、人心惶惶，对比现今两岸人民都能因为和平分治而安居乐业、互动交流，让人更加珍视这得来不易的繁荣稳定。因此，本人2016年5月上任时即宣示，我政府将秉持坚定不移的立场，维持台湾民主与台海和平的现状。

本人于2016年10月我国国庆演说时也再次强调，“维持现状”更积极的意义，是在深化民主机制的基础上，以更前瞻积极的作为，推动两岸建设性的交流与对话，进而建构可长可久的两岸和平稳定关系。

而维系和平需要充分的善意与沟通，本人过去从政期间，长年参与两岸谈判事务，深信兵戎相见绝对无法解决问题，故提出台湾与中国大陆和平交往的四大基本立场：“承诺不变，善意不变，不在压力下屈服，不走回对抗老路”，期盼两岸执政党能放下历史包袱，展开良性对话。……（联合早报网编辑：王纬温）