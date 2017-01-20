（联合早报网讯）在今天闭幕的北京市人大会议上，蔡奇当选北京市市长，李伟当选北京市人大常委会主任，张硕辅当选北京市监察委员会首位主任。

同时，中国军队高级将领近期也出现新一波调整，中央军委国防动员部政委朱生岭、云南省军区司令员杨光跃分别升任为武警部队政委、副司令员。还有传言说，南海舰队司令员沈金龙或将接替吴胜利，出任中国海军司令。

61岁的蔡奇是中共总书记习近平主政福建、浙江时的老部下。去年10月，蔡奇从中央国家安全委员会办公室常务副主任岗位上，出任北京市代市长，被认为是中国政坛上的一颗新星。

由于中共北京市委书记郭金龙今年将到龄退休，有传言说蔡奇可能“更上一层楼”，接任北京市委书记。但也有分析人士指出，虽然不排除这种可能性，但蔡奇刚出任北京市长，还需要一段时间熟悉工作，并与北京官场磨合，如果在市长位置还没有坐热的情况下又升任北京市委书记，可能会招来非议。

不到51岁的中共北京市纪委书记张硕辅昨天成为新成立的北京市监察委首位主任。按照监察改革方案，中共各级纪委与各级监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能。监察委员会将对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，拥有讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、留置等权力。

与蔡奇、张硕辅的新职务相比，宣传系统出身的李伟担任北京市人大主任，跻身正部级高官序列，多少有些出人意料。

李伟今年59岁，1982年大学毕业后一直在中宣部工作。中共政治局常委刘云山本世纪初担任中宣部部长、中央文明办主任时，李伟在中央文明办担任协调组组长，后出任中宣部副秘书长，长期在刘云山直接领导下工作。2010年，李伟从中宣部副秘书长调任国家新闻出版广电总局副局长，2013年出任中共北京市委常委、宣传部长。

有关人士分析，李伟升任正部级，是对这位宣传系统“老将”的抚慰。正常情况下，北京市人大常委会主任一届任期五年，李伟干满一届后，也差不多接近退休了。李伟的前任杜德印当年曾被视为政治新星，但在人大主任岗位上一干就是10年，直到昨天退休。

另据《人民武警报》1月18日报道，武警部队召开第一场维稳战役动员部署电视电话会议，司令员王宁、政委朱生岭出席。这是朱生岭首次以武警部队政委身份亮相官方报道。其前任孙思敬上将已年满65岁退休。

朱生岭今年59岁，曾长期服役于原南京军区，历任第12集团军、第1集团军师政委，第31集团军政治部主任，2009年升任福建省军区政委，担任过中共福建省委常委。

习近平曾长期在福建、浙江、上海兼任军方职务，这几个省市都属于原南京军区的防区。习近平比较了解南京军区的情况。2012年中共十八大后，朱生岭连续升迁，先后出任上海警备区政委、南京军区政治部主任。2015年底习近平发起军队大改革，朱生岭成为首任中央军委国防动员部政委，2016年晋升中将军衔。

武警部队是军方腐败的“重灾区”。近两年来，包括原司令员王建平上将在内的多名武警高级将领落马被查。现任武警司令王宁曾任31集团军军长，是朱生岭的老上级。两人如今联手掌管武警部队，显然肩负着重塑武警形象的重任。（《联合早报》北京于泽远报道）